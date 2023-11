José Luna: Debate sobre séptimo retiro de las AFP podría realizarse en tres semanas

El congresista José Luna Gálvez, fundador del partido Podemos Perú, plantea que la población pueda retirar, por séptima vez, los fondos de la AFP hasta un monto máximo de 4 UIT, es decir, hasta los 19 mil 800 soles.

Según el parlamentario, la recesión económica y la falta de liquidez hacen necesario el retiro de estos fondos y que los mismos podrían servir para reactivar la economía. “Este proyecto lo que contempla es dar la posibilidad a los dueños del dinero a que si necesitan puedan retirar”, explicó.

RETIRO DEJARA A MILES DE PERSONAS SIN JUBILACIÓN

Frente a esta propuesta, el economista Carlos Andrianzen sostuvo que ningún retiro ha servido para recuperar la economía y advirtió que una de las consecuencias de este tipo de propuestas es que miles de personas se quedarán sin jubilación.

“La cifra que yo he escuchado o he visto es cerca de 2.8 millones de peruanos que se han quedado sin jubilación, pero ellos no cuentan para los demagogos […] tampoco le van a decir que la gente que toma su platita mal barateada al final no va a tener ni siquiera ese ahorro en la vejez”, indicó.

La Comisión de Economía del Congreso de la República deberá de emitir un informe técnico, el mismo que luego pasará el pleno para su votación. Según estima el parlamentario, esta votación podría realizarse en tres semanas.