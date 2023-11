Vicente Romero sobre posible moción de censura: "No me preocupa"

El ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció sobre la posibilidad de afrontar una moción de censura, por los cuestionamientos a su gestión en el Mininter por los resultados que viene obteniendo el estado de emergencia y los recientes enfrentamientos entre peruanos y presuntos extorsionadores extranjeros en La Victoria y El Agustino.

En declaraciones a la prensa, el titular del Interior aseguró que "no le preocupa" que los parlamentarios impulsen una moción para sacarlo del cargo y aseguró que se encuentra enfocado en trabajar por la seguridad ciudadana.

"La censura no me preocupa, se los digo de corazón, no me preocupa la censura, lo que me preocupa es el país. Hay trabajos que ya están bastante encaminados [...] el país necesita el apoyo de todos", dijo.

CAPTURA DE PRESUNTOS MIEMBROS DE "LOS GALLEGOS"

Cabe precisar que las declaraciones de Vicente Romero se dieron tras anunciar la captura de cuatro ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de la organización criminal "Los Gallegos", facción de "El Tren de Aragua" que opera en San Juan de Lurigancho.

Los detenidos responden a los nombres de José Leonardo Fuentes Núñez, Jesús Antonio López, José Manuel Parili Araujo y Jonathan José Zárate Betancur, todos ellos se dedicaban a extorsionar empresarios.