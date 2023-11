Nueva ley policial que exige maestría adicional impide ascenso a 400 coroneles en actividad

La Junta Selectora de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha seleccionado a 26 coroneles para ascender al rango de general. Sin embargo, esta promoción ha dejado fuera a 400 coroneles, entre ellos a destacados oficiales que han liderado importantes operativos contra la delincuencia y organizaciones criminales.

Según la nueva normativa, la mayoría de los oficiales ascendidos provienen de la extinta Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú, con solo 11 coroneles de la PNP obteniendo el ascenso.

Este cambio en las reglas de juego ha sido criticado por el General en situación de retiro, José Baella Malca, ex jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), quien ha señalado que este nuevo requisito cambia las reglas de juego para los coroneles que ya proyectaban una carrera dentro de la institución.

Entre los afectados se encuentra el Coronel Franco Moreno, ex jefe de la División de Secuestros, quien estuvo a cargo de la captura del ex gobernador del Callao, Felix Moreno en 2019 y del ex congresista y ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre.

Asimismo, el Coronel Víctor Revoredo Farfán, actual jefe de la División de Investigación de Homicidios, quien bajo su mando logró capturar a los asesinos más sonados de la capital y resolver uno de los crímenes más sangrientos, como el asesinato de una familia entera en el distrito de San Miguel, también ha sido afectado por esta nueva norma.

Otro afectado por el cambio de la ley policial es el Coronel Harvey Colchado, actual jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC). Colchado ha participado en las investigaciones de la presunta organización criminal que tendría como líder al exmandatario Pedro Castillo.

POLÉMICA LEY FUE ELABORADA POR EL CONGRESO

Esta nueva disposición es resultado de una polémica ley elaborada por el Congreso, que ahora exige a los coroneles realizar una maestría adicional para ascender a generales. Baella Malca sostiene que el Congreso debe de legislar de acuerdo a las necesidades de la policía, y no afectarla en sus reglamentos.