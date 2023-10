Comisión de Ética aprueba seguir investigando a Digna Calle

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó un acta para seguir investigando a la congresista de Podemos Perú, Digna Calle Lobatón, por presuntas faltas al Reglamento de Ética y abandono del cargo.

Con 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el grupo de trabajo presidido por Diego Bazán (Avanza País) aprobó seguir investigando a Calle Lobatón, quien no participó en más de 500 votaciones del Pleno.

Durante la sesión del Pleno, la ex segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva tomó la palabra y explicó que el motivo de su ausencia fue para "resolver temas personales" y consideró que no serían necesarios de aclarar, puesto que no corresponden a la esfera pública.