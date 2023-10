Congreso: Patricia Benavides genera críticas tras visitar al Papa Francisco en Italia

Una serie de criticas y opiniones divididas a generado en el Congreso de la República el reciente viaje de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides hacia el Vaticano para participar en una audiencia general con el papa Francisco. Su viaje ha generado una serie de suspicacias debido a que su arribo a Roma se dio dos días antes del evento oficial.

Los parlamentarios Alejandro Cavero de (Avanza País) y César Revilla (Fuerza Popular) indicaron que la fiscal de la Nación tiene que aclarar del por qué el permiso se conoció el día de ayer lunes 16 de octubre, no obstantes, indicaron que se podría tratar de un tema netamente administrativa del Diario Oficial el Peruano referente a la publicación.

Según la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2578-2023-MP-FN , Patricia Benavides fue invitada a participar como relatora en el Evento Especial dedicado a la Diplomacia Jurídica y de Seguridad en el marco de la XI Conferencia Italia - América Latina y el Caribe, evento realizado el pasado 13 de octubre.

COSTO DEL VIAJE

Según la resolución de la Fiscalía, el viaje de Patricia Benavides demandó un monto de US$ 3 780,00 en viáticos y US$ 540,00 en gastos de instalación, lo cual hace un total de US$ 4 320,00 o un aproximado de más de 16 mil soles.