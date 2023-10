Rosselli Amuruz minimiza críticas por fiesta en Lince y pide que le consulten por otros temas

La congresista y tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Rosselli Amuruz, respondió a los cuestionamientos en su contra por asistir a la fiesta de cumpleaños del excongresista Paul García, donde uno de los invitados murió baleado, así como su presunta participación en la organización de dicho evento.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria de Avanza País, se mostró muy incómodo por el tema en cuestión y minimizó las críticas hacia su persona, señalando que existen temas más importantes de interés nacional.

"¿Por qué no me preguntan por qué es que alarmaron al país con el corte de agua?, ¿Por qué no me preguntan por el tema de la inseguridad ciudadana? ¿Dónde está el plan de inseguridad ciudadana? [...] yo no tengo nada que temer, yo me siento con toda transparencia y totalmente limpia [...] lo importante es lo que pasa en el país, la inseguridad ciudadana, yo no he cometido ningún delito", manifestó.

SOBRE PATRICIA CHIRINOS

Respecto a las declaraciones de su colega de bancada, Patricia Chirinos, quien le pidió evaluar su renuncia de la Mesa Directiva al calificar de "bochornoso" su presencia en la fiesta en Lince, Amuruz señaló que "acto bochornoso es si yo tuviera una denuncia por corrupción".