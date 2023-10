Alberto Fujimori reaparece en audiencia y pide su “excarcelación inmediata”

El expresidente de la República, Alberto Fujimori, quien cumple su sentencia en el penal de Barbadillo, reapareció ante el Poder Judicial para sustentar su demanda de hábeas corpus para que se acate el indulto humanitario a su favor.

El abogado Elio Riera Garro sustentó el pedido del exjefe de Estado durante una audiencia virtual ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y afirmó que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor del indulto de su representado.

“Solicitamos que se ordene la inmediata excarcelación considerando como tal que solamente se encuentra pendiente la remisión de los actuados al juzgado de ejecución para que se pueda ordenar su inmediata libertad”, señaló Riera Garro.

Es importante precisar que la audiencia que se llevó a cabo el día de hoy, jueves 4 de octubre, se realizó con el fin de evaluar la apelación presentada por la defensa de Fujimori en contra del rechazo de su recurso de hábeas corpus, en primera instancia. A través de este, se solicitó que se acate el indulto para que el expresidente pueda salir en libertad.

ALBERTO FUJIMORI SOBRE ANULACIÓN DEL INDULTO

El juez Néstor Fernando Paredes Flores le concedió cinco minutos para sus alegatos. Alberto Fujimori sostuvo en sus declaraciones que se considera “inocente” y que “la anulación de mi indulto fue injusta”.

“Mi condena de 25 años fue interrumpida por un indulto humanitario que, posteriormente, fue anulado. Yo me considero totalmente inocente, fui condenado por un supuesto secuestro agravado cuando esto no fue claramente así y por crímenes de la Cantuta y Barrios Altos por una autoría mediata que no concuerda con la realidad de la época”, señaló Fujimori.

Adicionalmente, hizo presente los problemas de salud que se encuentra padeciendo actualmente.

“Considero que la anulación de mi indulto fue injusta y sin fundamento. Me encuentro con una salud deteriorada, tengo 85 años y desde la anulación del indulto (2017) he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud”, añadió.

Al finalizar la mencionada audiencia, la sala de apelaciones señaló que la causa quedaba a voto.

El exmandatario se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por una condena de 25 años por los delitos de homicidio y secuestro agravado por los Casos Barrios Altos y La Cantuta.

VIDEO DE AUDIENCIA