Rosselli Amuruz sobre crimen en Lince: "No tuve nada que ver con la organización de esa reunión"

La congresista y tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Rosselli Amuruz, se pronunció sobre el incidente ocurrido el último sábado en una fiesta a la que acudió en el distrito de Lince, donde perdió la vida Christian Yan Enrique Tirado, quien habría sido baleado por Pedro Valdivia Montoya, hoy detenido por las autoridades.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria de Avanza País expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Enrique Tirado y señaló que ella no tuvo nada que ver con la organización del evento en una vivienda en la avenida Trinidad Morán.

"Quiero dar toda mi solidaridad y condolencias con la familia de Christian, es una persona que, si bien no es alguien íntimo, es un profesional a quien yo he recurrido en algunas oportunidades, es un gran profesional, un joven periodista", dijo.

"Eso es muy importante aclarar, yo no tengo absolutamente nada que ver con la organización de esta reunión, esta reunión la ha organizado el dueño del cumpleaños con sus familiares", añadió.

NO ACLARA RELACIÓN CON EXCONGRESISTA

Asimismo, Amuruz Dulante evitó aclarar si mantiene o no una relación sentimental con el excongresista Paul Dulante, quien estuvo de cumpleaños en la fiesta que terminó en tragedia: "Lo más importante no es si es que tengo o no tengo un vínculo con esta persona", sostuvo.