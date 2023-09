Alejandro Soto afirma que Mesa Directiva del Congreso no autorizó viajes de congresistas a Rusia

Más de 30 países han solicitado al Tribunal Penal Internacional que avance en el caso contra Rusia por genocidio. Sin embargo, en medio de este escenario, 13 congresistas peruanos de izquierda han viajado a Moscú invitados por el gobierno ruso.

El evento que ha captado la atención de estos congresistas es la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina, que se llevará a cabo entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre en Moscú. Fuentes parlamentarias indican que la lista de viajeros es aún más larga y serían hasta 13 los legisladores que decidieron visitar el parlamento ruso.

No se ha confirmado los nombres de los congresistas ya que no existe ningún pedido de licencia formal para salir del país. Los legisladores habrían salido del país sin informar a nadie, por lo que la Mesa Directiva no tendría conocimiento exacto de quiénes son estos congresistas. Asimismo, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, negó que exista alguna autorización para este viaje.

CONGRESISTAS QUE VIAJARON A RUSIA

Los parlamentarios de izquierda como Jaime Quito y Silvana Robles, ex integrantes de Perú Libre, viajaron a Rusia invitados por el Congreso de dicho país en plena semana de representación, dejando de lado las actividades que deberían realizar en sus respectivas regiones.

La congresista Edith Julón de Alianza para el Progreso también aprovechó la oportunidad para hacer turismo y viajó a Moscú en lugar de estar en Cajamarca indagando sobre las necesidades de sus electores.