Alberto Otárola: versión de mujer favorecida con contratos podría complicar situación legal del premier

La situación legal del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, podría complicarse tras las recientes declaraciones de una de las mujeres que obtuvo órdenes de servicio con el Estado tras reunirse con el premier.

Hablamos de Yaziré Pinedo Vásquez, quien desmintió al primer ministro al asegurar que dicho encuentro se produjo gracias a que ambos mantienen una relación de amistad, algo que había sido negado durante la semana por Otárola.

“Obviamente, yo lo he venido viendo ya muchos años atrás. Claro, pues, si no voy a tener un vínculo cómo voy a asistir a hablar con él. Cómo voy a ir yo, si tú mismo me dices, si no tienes un vínculo”, dijo Yaziré Pinedo.

SITUACIÓN PODRÍA AGRAVARSE

Para el abogado penalista Andy Carrión, los hechos presentados en exclusiva por Panorama tienen una clara implicación penal y podría agravar la situación legal de Alberto Otárola al tratarse de un alto funcionario del Estado.