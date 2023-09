Presidente del Poder Judicial niega presión de la JNJ: "No se atreverían"

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, negó ante la Comisión de Justicia del Congreso haber recibido presiones por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para pronunciarse sobre el caso de la fiscal Zoraida Ávalos.

Arévalo Vela se presentó ante la comisión que está investigando a los miembros de la JNJ, y afirmó que él no intervendrá en el caso de Ávalos. Según sus declaraciones, este es un asunto que ha sido evaluado por el Congreso y, por lo tanto, no es de su competencia.

"Una serie de especulaciones han llevado a esta investigación. Y ni el Congreso, ni la Junta Nacional de Justicia ni la Fiscalía pueden abrir investigación por chismes. (...) A mí nadie me ha presionado. No se atreverían y no lo permitiría", afirmó durante la sesión.

INVESTIGACIÓN A LA JNJ

Las investigaciones a los miembros de la JNJ surgieron a raíz de una moción presentada por la congresista Patricia Chirinos. El objetivo de la moción es remover del cargo a los funcionarios, tras las acusaciones de presunta interferencia en el caso de la fiscal Zoraida Ávalos.