Digna Calle: Congreso aprueba informe que recomienda investigar a la parlamentaria

Con 15 votos a favor y uno en contra, la Comisión de Ética del Congreso aprobó este lunes el informe final que recomienda investigar a la parlamentaria Digna Calle por pedir permisos de manera constante para no asistir de manera presencial al pleno.

Calle Lobatón solicitó licencias para viajar a Estados Unidos en enero pasado y permanecer ausente del Parlamento. A pesar de estar de regreso, la legisladora aún no acude a sus labores de manera presencial.

NO IRÁ AL CONGRESO

En una entrevista con un dominical, Digna Calle sostuvo que no acudirá al Congreso de manera presencial y todas sus actividades en la capital las realizará de manera virtual. En el caso de reunión con sus electores, lo hará presencialmente en su despacho.

“Yo no voy a ir al Congreso de la República, no voy a ir al pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar, mientras esté en Lima voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores en mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, declaró.

Cabe recordar que, Calle Lobatón afronta dos denuncias constitucionales presentadas por Kelly Portalatino y Roselli Amuruz, legisladores que buscan inhabilitarla al ejercicio de función público por tres y 10 años respectivamente.