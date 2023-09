Margot Palacios sobre Digna Calle: "No podemos obligarla a que venga al Congreso"

La congresista y vocera de Perú Libre, Margot Palacios, se pronunció sobre las recientes declaraciones de Digna Calle (Podemos Perú), quien anunció que continuará trabajando de forma virtual, pese a que ya regresó a nuestro país tras permanecer más de 7 meses viviendo en Estados Unidos.

En declaraciones para la prensa, la parlamentaria de izquierda señaló que respeta la decisión de Calle Lobatón, sin embargo, indicó que deberá explicar a fondo los motivos que la llevan a tomar dicha decisión.

"Finalmente, quien tiene la decisión de venir o no (al Congreso), es ella (Digna Calle), nosotros no podemos obligarla, parece que no quiere. Yo creo que ella es la indicada de poder decir cuáles son sus motivaciones de no venir al Congreso", dijo.

SUS MOTIVOS

Durante una entrevista para Cuarto Poder, Calle Lobatón precisó que no acudirá de forma presencial a Palacio Legislativo, debido a la gran cantidad de parlamentarios que tienen serias denuncias en su contra, los mismos que, según la congresista de Podemos, "están de espaldas al pueblo peruano".