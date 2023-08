Polémica por propuesta de 'Plan Bukele' en Perú para luchar contra la criminalidad

Ante la creciente inseguridad ciudadana que azota al Perú, diversos políticos están evaluando las posibilidades de replicar estrategias extranjeras para contrarrestar las altas tasas de criminalidad. La mirada se ha dirigido hacia El Salvador, donde el llamado 'Plan Bukele', implementado por el presidente Nayib Bukele, ha logrado una notable reducción de la criminalidad en los últimos años.

ESPECIALISTAS OPINAN SOBRE 'PLAN BUKELE'

No obstante, la implementación de dicho plan ha generado polémica debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos. La ex Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ha señalado que el 'Plan Bukele' no aborda las causas fundamentales de la criminalidad, como son la pobreza y la violencia, y replicar esta estrategia en Perú repercutiría negativamente en la economía, espantando las inversiones y sumiendo al país en mayor pobreza.

El Congresista Alfredo Azurín Loayza apoya la idea de dar a la policía peruana herramientas similares a las utilizadas en El Salvador. En su visión, el plan podría ser parte de la solución a la inseguridad ciudadana que afronta el país diariamente.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte ha asegurado que no se implementará un modelo similar al salvadoreño. Según Boluarte, Perú necesita trabajar con la policía según las particularidades de su geografía y sociedad.

No obstante, el Presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha propuesto imitar el modelo implementado por el presidente salvadoreño. Esta propuesta ha sido respaldada por el premier Otárola y el Congresista Azurín Loayza, quienes ven en el 'Plan Bukele' una opción para combatir la inseguridad ciudadana.