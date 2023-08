Javier Gallardo niega haber cobrado coimas para ascensos en la Policía durante gobierno de Castillo

El excomandante general de la Policía, José Gallardo, negó haber liderado la red de corrupción para los ascensos irregulares durante el gobierno de Pedro Castillo, tal como lo reveló un colaborador eficaz ante el Ministerio Público.

“Yo no conozco lo que puede haber pasado, yo niego rotundamente que algún dinero haya recibido yo por el tema de los ascensos. Yo no he recibido dinero para favorecer a nadie en el proceso de ascensos”, sostuvo Gallardo en diálogo con la prensa.

Según el testimonio del excomandante general de la Policía Nacional, todos los coroneles que lograron ascender al grado de general en la época de Castillo Terrones lo hicieron con mérito propio y cumpliendo todos los requisitos de acuerdo a ley.

CASO PÉREZ Y CASTILLO

Entre los oficiales que presuntamente compraron su ascenso están los generales en actividad Roger Pérez y Jorge Castillo, quienes por ahora permanecen en sus cargos. El caso se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público.