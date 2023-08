Ollanta Humala: Juez brasileño impide que exdirectivos de Odebrecht declaren en su juicio

El Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó que no se pueden utilizar las evidencias obtenidas a través de My Web Day y Drousys, los sistemas informáticos de Odebrecht. Esta decisión significa que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata no podrán hacer referencia a esta información, que es clave en la investigación de la Fiscalía peruana, en próximos juicios como el del ex presidente Ollanta Humala.

Los diferentes procesos penales que se llevan en Perú contra exmandatarios en el marco del caso Lava Jato podrían perder sustento por esta decisión judicial. Las autoridades brasileñas determinaron que esa data de los sistemas informáticos de la compañía Odebrecht no había sido sometida a un peritaje regular.

Romy Chang, abogada penalista, sostiene que el equipo especial de fiscales para el caso Lava Jato confió demasiado en dicha información para sustentar su teoría del caso. Asimismo, Chang señala que la Fiscalía peruana otorgó demasiadas ventajas a la compañía brasileña desde el comienzo de las investigaciones.

La Fiscalía peruana tenía agendado interrogar a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata este 4 y 5 de septiembre en el marco del caso de Ollanta Humala. Ahora, tras la resolución, no podrán hablar sobre la data de los servidores informáticos de la compañía brasileña.

CASOS QUE PODRÍAN VERSE AFECTADOS

Con esta medida, también podrían verse afectados los casos contra la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros altos funcionarios del estado peruano.