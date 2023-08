Jaime Quito presenta demanda de amparo contra Junta de Portavoces por no reconocer inscripción de su bancada

El congresista de la República, Jaime Quito, presentó una demanda de amparo contra la Junta de Portavoces del Congreso, por no reconocer la inscripción de su bancada "Nueva Constitución - Socialista", formada por congresistas que renunciaron a Perú Libre.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario de izquierda señaló que también se ha presentado una medida cautelar a fin de que se anulen las acciones tomadas por la Junta de Portavoces, quienes no consideraron a esta nueva bancada extremista para la repartición de comisiones.

"Hemos presentado el día de ayer una medida cautelar con el propósito de que el día de hoy suspendan la acción atropelladora que han asumido en la anterior Junta de Portavoces. Y de igual manera, hemos planteado también una demanda de amparo con el propósito de que se anule la decisión tomada y la que va a funcionar más rápido es la medida cautelar porque esa tiene que ser de inmediato asumida por el juez al que hemos planteado", dijo.

SIN "ASIDERO LEGAL"

Asimismo, Quito Sarmiento ratificó sus críticas contra la Junta de Portavoces asegurando que "no tiene ningún asidero legal", el rechazo a la inscripción de su bancada.

"No tienen absolutamente ningún asidero legal, el reglamento no les ampara, lo único que les ampara es la fuerza, la dictadura de las negociaciones y de los votos al cual están acostumbrándose a no respetar reglamento alguno ni ley ni constitución en la medida que afecte sus intereses particulares y el cual nosotros no vamos a aceptar", sostuvo.