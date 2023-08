Tribunal Constitucional deja al voto demanda para permitir reelección de congresistas

El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por un grupo de ciudadanos contra la reforma que estableció la prohibición para que los congresistas puedan reelegirse de manera inmediata.

Se trata de la ley de reforma constitucional 30906, aprobada en el 2018 a través de un referéndum, que establece la condición de que los legisladores solo puedan presentarse como candidatos después de un periodo sin ejercer el cargo.

Para Aníbal Quiroga, abogado de la parte demandante, aseguró que la situación del Congreso no ha mejorado con la reelección inmediata. Por el contrario, aseguró que tener vigente esta ley sería darle el triunfo a Martín Vizcarra.

“SITUACIÓN DEL CONGRESO NO HA MEJORADO”

“Imaginemos que se hace un referéndum para eliminar la ley de impuesto a la renta, la gente vota 99% y no hay impuesto a la renta, eso no puede ser revisado, no es razonable”, sostuvo el abogado Aníbal Quiroga a la prensa.