Ilich López descarta volver a la bancada de Acción Popular: "De ninguna manera"

El renunciante congresista a la bancada de Acción Popular, Ilich López, se pronunció tras anunciar su salida de dicha agrupación junto a otros 7 colegas en rechazo a la elección del congresista Darwin Espinoza como nuevo vocero titular.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, el ahora parlamentario no agrupado señaló que la elección del nuevo vocero Espinoza, investigado por el caso "Los Niños", "no lo representa".

"Yo plantee ante la bancada, que la banca debía de haberse reencaminado, asumiendo errores y decisiones erráticas anteriores. No se quiere hacer eso, se miran los temas de costado. La representación que tiene la bancada de Acción Popular no es la que me representa a mí", dijo.

DESCARTA VOLVER

Asimismo, López Ureña, quien también es sindicado como presunto miembro de "Los Niños", aseguró que no regresará a la bancada: "De ninguna manera, yo he renunciado porque no hay objetivos en común", sostuvo.