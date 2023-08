Acción Popular: se vendrían más renuncias en la bancada tras elección de Darwin Espinoza como vocero

La elección de Darwin Espinoza como vocero de la bancada de Acción Popular ha provocado una crisis al interior de este grupo parlamentario, lo que ha provocado las renuncias de María del Carmen Alva, Silvia Monteza e Ilich López.

Sin embargo, un cuarto parlamentario también evalúa dar un paso al costado. Se trata de Edwin Martínez, quien se mostró en contra de que Espinoza Vargas presida la vocería de la bancada al estar implicado en graves acusaciones.

“Creo que por el bien de él, de su familia y del partido no debe asumir ningún cargo dentro de la bancada. Es una recomendación que le hago, yo no sé cómo lo han elegido, yo no he estado en la votación”, sostuvo Martínez.

DEFIENDE A DARWIN ESPINOZA

Quien salió en defensa de la elección de Darwin Espinoza fue su colega Raúl Doroteo, también investigado por el caso “Los Niños”, quien aseguró que se trató de una decisión democrática de la bancada, la cual se tiene que respetar.