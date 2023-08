Maricarmen Alva sobre proyecto de inmunidad parlamentaria: "Es inoportuno"

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, se pronunció sobre el proyecto de ley para restablecer la inmunidad parlamentaria, iniciativa impulsada por miembros de su bancada sindicados como presuntos miembros de la organización criminal "Los Niños".

En declaraciones para la prensa, la expresidenta del Congreso cuestionó esta propuesta de sus colegas de bancada y calificó de "inoportuna" esta iniciativa.

"Me parece inoportuno, cualquier proyecto se puede debatir, pero no es el momento y es inoportuno. Yo no sabía de ese proyecto de ley, no he firmado ese proyecto y creo que (ellos) no debieron haber firmado", dijo.

Por su parte, el parlamentario Diego Bazán (Avanza País) señaló que este proyecto de reforma constitucional no debería proceder, no obstante señaló que sí hubieron "excesos" por parte de la Fiscalía en algunos casos.

"Creo yo que han habido excesos por parte del Ministerio Público en el caso de vulnerar instalaciones como, por ejemplo, la del propio Congreso de la República, pero por todo lo demás, yo creo que no deberíamos modificar ese tema", sostuvo.