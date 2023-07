Martha Moyano sobre aumento de sueldo: “tiene que saberse si hay recursos o no”

La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) brindo sus primeras declaraciones después del Mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte. En ese sentido, se refirió sobre la posición de la mandataria a las manifestaciones en el país, sobre ello señaló que el jefe de Estado siempre asume las responsabilidades de lo que sucede.

“La presidenta de la República o quien ejerza la presidencia siempre tiene alguna responsabilidad de los que ocurra en las manifestaciones o no. lo que no comparto es que ella acepta las recomendaciones de la Corte Norteamericana”, señaló.

La congresista de la Republica también habló acerca del incremento del salario mínimo expresado por la presidenta Boluarte durante con su discurso, sobre ellos señaló: “Si lo ha anunciado, supongo que el MEF debe tener una evaluación concreta sobre eso, tiene que saberse si hay los recursos o no. No creo que se haga un discurso de aumento de sueldo si es que no hay una evaluación presupuestal”.

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE POSTAS

La parlamentaria Martha Moyano, también señaló que hay puntos del discurso de la presidenta donde no quedaron del todo claros, como la construcción de puesto de salud en diferentes regiones del país. “En el tema de las postas de primer nivel, no se ha establecido un criterio”, acotó.