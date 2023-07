Expremier Oscar Valdés: “La gente está insatisfecha con este gobierno”

El expremier y exministro del interior Óscar Valdés, se refirió acerca de las manifestaciones por la denominada tercera “Toma de Lima, donde hasta el momento se han registrado agresiones a una periodista e incendios en Huancavelica. Al respeto, dijo que la Fiscalía y la Policía deben intervenir de manera inmediata estas acciones.

“La Fiscalía debe actuar de oficio, para eso se cuenta con varios elementos tecnológicos como las cámaras de seguridad. Estas cosas no se deben permitir, este tipo de actos son de vandalismo que atacan a la prensa. Eso no es de ahora es de siempre”, indicó.

Asimismo, dijo que es importante el respaldo político hacia la Policía, puesto que “sin respaldo la PNP y las Fuerzas Armadas” estarán desprotegicos como en las marchas anteriores. Además, señaló que la presidenta Dina Boluarte debe participar en las regiones donde fueron afectadas en las marchas a principios de año y dialogar con los representantes.

“Si bien la mayoría de los peruanos no ha salido a marchar hay un descontento y la gente no está insatisfecha con este gobierno. El mensaje que dio la presidenta de querer dialogar me parece que es tardío. Si ella hubiera querido dialogo debió ir a las regiones mas convulsionados. Hay regiones que necesitan respuestas”, indicó.

ACTUACIÓN DE LA PNP

El exministro del interior indicó que la PNP debe actuar de acuerdo a sus protocolos y con las herramientas para restablecer el orden público. “Adicionalmente debe usar elementos tecnológicos como drones para actuar de inmediato y detener a todos aquellos revoltosos. La Policía sabe hacer ese trabajo”, indicó.