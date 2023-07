Fiscal Marita Barreto aclara dudas sobre caso Sada Goray

La coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción de la Fiscalía, Marita Barreto, aclaró los rumores respecto a un encuentro en Estados Unidos entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Sada Goray y su persona.

“(Sada Goray) es investigada por el Equipo Especial, es un no aforado y la fiscal de la Nación no puede investigar a no aforados, sin embargo, la Fiscalía de la Nación tiene que realizar actos de investigación para quienes son sus investigados”, explicó Barreto.

Estas declaraciones se dan tras el comunicado de la familia de Goray en el que señalan que la dueña de Marka Group habló con la fiscal Benavides en calidad de "testigo con código de reserva" a cambio de presuntos beneficios si declaraba en el proceso que se le sigue al expresidente Pedro Castillo.

SADA GORAY INMERSA EN DOS INVESTIGACIONES

Esto tendría fundamento al considerar que Sada Goray está inmersa en dos investigaciones, una ligada al caso Marka Group, cargo del Equipo Especial de fiscales, donde es investigada, y en calidad de “testigo” por las investigaciones en contra de Castillo Terrones relacionadas con el Ministerio de Vivienda.