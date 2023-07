Presidente del JNE sobre amenazas en su contra: "El discurso de odio se ha normalizado"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Salas Arenas fue amenazado de muerte el día de ayer por el líder del grupo de extrema derecha denominada ‘Los Combatientes”, Roger Ayachi Soria.

“Los anticomunistas no vamos a retroceder, nuestra consigna es enviar a la cárcel a ese prevaricador, a ese fraudulento o la muerte”, señaló Ayachi tras llegar a inmediaciones de la institución.

En ese sentido, el presidente de este ente electoral realizó un pronunciamiento ante la prensa extranjera refiriéndose a lo sucedido. “Quiero hacer notar que en el país lamentablemente el discurso de odio se ha normalizado y la amenaza de muerte se ha convertido en una cosa trivial”, dijo.

Un equipo de Panamericana Televisión conversó con Roger Ayachi quien no se rectificó por lo dicho y aseguró que sus palabras no representan ninguna amenaza. “De mi parte no va a haber ninguna corrección porque la expresión no significa amenaza”, sostuvo.

INVESTIGACIONES EN CONTRA DE ROGER AYACHI

Roger Ayachi Soria es investigado por la Fiscalía por diversos actos de acoso y hostigamiento a los trabajadores de IDL Reporteros, sede en donde ha ejecutado junto a su colectivo una serie de protestas.

Además, a él se le imputa los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad banda criminal; y contra la libertad personal, en su versión de coacción y acoso.