Martín Vizcarra responde a críticas por "lagartito": "Cuiden su hígado, no renieguen tanto"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, se pronunció tras las críticas en su contra por "lagartito", un peluche en forma de lagarto que el exmandatario anunció como la nueva mascota de su partido político, Perú Primero.

A través de una transmisión en directo mediante redes sociales, Vizcarra Cornejo recomendó a su detractores "no hacerse hígado" por la mascota de su partido, que hace referencia al apodo del exjefe de Estado.

"Cuiden su hígado, no renieguen tanto, he visto a algunos periodistas que se referían al tema con una cólera, no pues, véanlo de buena manera, quién no va a querer una mascota tan simpática y bonita como lagartito", señaló.

¿POR QUÉ LE DICEN "LAGARTO"?

Recordemos que dicho apodo se popularizó tras la publicación del libro "El Perfil del Lagarto", del periodista Carlos Paredes, quien reveló que los autores de dicho apelativo fueron los hermanos del propio exmandatario, por considerarlo una persona fría y calculadora.