Remigio Hernani responde a Pérez Rocha: "No se meta a opinar cosas que no sabe"

El exministro del Interior, Remigio Hernani, se pronunció tras las recientes declaraciones del exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, quien aseguró que el proyecto de ley que plantea devolverle a la institución policial las facultades para investigar delitos "es imposible".

En entrevista exclusiva para 24 Horas Mediodía, el extitular del Mininter defendió la propuesta del parlamentario Alfredo Azurín, y exhortó a Pérez Rocha a no emitir pronunciamientos "sobre temas que desconoce".

"Al señor Pérez Rocha, que no se meta a opinar cosas que no sabe, primero que se informe, por si acaso, la ley, la Constitución, el Código Procesal Penal, todos son susceptibles de modificarse, porque no estamos sujetos, no somos esclavos de esas leyes", indicó.

PONER EN DEBATE

Por su parte, el autor de la propuesta legislativa, Alfredo Azurín, señaló que su proyecto de ley se encuentra en "stand by" en la Comisión de Justicia y están a la espera de que forme la nueva Mesa Directiva para ponerlo a debate.