Martha Moyano sobre congresistas “gasolineros”: “No puedo usar recursos públicos para ir a cumpleaños o reuniones”

Primera vicepresidenta del Congreso cuestionó a sus colegas Doroteo, Padilla y Robles, acusados de solicitar reembolso de combustible por actividades que no cumplieron en su semana de representación.

La Procuraduría General del Estado solicitó a la Fiscalía abrir una investigación contra los congresistas Raúl Doroteo, Javier Padilla y Silvana Robles por presuntamente haber solicitado un reembolso por concepto de combustible por actividades que no cumplían representación oficial.

Al respecto, la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, cuestionó que algunos colegas utilicen los recursos de la semana de representación para fines particulares y pidió que las bancadas tomen acciones al respecto para evitar que estas prácticas se vuelvan a repetir.

“Si yo hago uso de algo que tiene que ver para mi semana de representación o mi labor legislativa, lo tengo que hacer a cabalidad, no puedo usarlo ni para ir a un cumpleaños ni a una reunión particular, no lo puedo usar para eso”, sostuvo Moyano en diálogo con Panamericana Televisión.

TODO EN MANOS DE LA FISCALÍA

Será la Fiscalía de la Nación la institución encargada de investigar y determinar si los parlamentarios Raúl Doroteo, Javier Padilla y Silvana Robles incurrieron en el delito de peculado doloso. En tanto, desde el Parlamento no descartan que el caso sea visto en la Comisión de Ética.