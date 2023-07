Congreso: polémica por viaje de cinco congresistas a China invitados por una empresa

Los congresistas Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial; Jorge Flores Ancachi, Karol Paredes, Ilrich López y Silvia Monteza, de Acción Popular; y Kelly Portalatino, de Perú Libre; siguen de viaje en China, luego que fueran invitados por una empresa de ese país a la feria tecnológica MWC-Shanghai.

Desde el Congreso, no se hizo esperar la opinión de algunos parlamentarios quienes señalaron que, si bien no le costó ningún sol al Estado Peruano, puesto que los viáticos fueron cubiertos por la empresa asiática, esto se podría considerar como un presunto conflicto de intereses, ya que según las normas del parlamento los congresistas no pueden recibir dadivas.

Según las declaraciones a la prensa del presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, el viaje de dichos parlamentarios no ha sido comunicado a la Mesa Directiva, por lo que trata de una actividad netamente privada. Además, recalcó que deben presentar un informe en el que expliquen qué hicieron en el país asiático.

REGISTRO MIGRATORIO

Según el último registro migratorio de los cinco parlamentarios, indica que se encuentran en los Países Bajos. Excepto en el caso de Flores Ancachi, que registra como último destino el país de Francia.