Ministro de Salud negó que su designación responda a un acuerdo político

El ministro de Salud, César Vásquez, negó que su designación en el sector responda a un acuerdo político entre Alianza para el Progreso (APP) y el Gobierno de Dina Boluarte. En declaraciones a la prensa, dijo que su nombramiento se debe a su experiencia profesional.

“Descarto y niego que mi presencia como ministro se deba a un acuerdo político. A mí me convocan en función a mi experiencia y trayectoria, que es conocida en el medio, sobre todo en el tema de salud. No ha habido ninguna coordinación con César Acuña”, sostuvo.

“Cuando me hace la entrevista la presidenta Boluarte me dice que han decidido nombrarme ministro. Lo que le pedí, por respeto al partido, es usar mi teléfono para comunicarle al presidente del partido. No ha habido un pedido de autorización o coordinación”, acotó.

SOBRE FOTOGRAFÍAS CON PEDRO CASTILLO

En otro momento, Vásquez Sánchez se pronunció sobre las fotografías en las que aparece con Pedro Castillo y algunos miembros del denominado “Gabinete en la Sombra”. Aseguró que al ser de Chota, se conoce con expresidente y con algunos exfuncionarios.