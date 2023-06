Martha Moyano sobre tercera toma de Lima: “Que la población no pise el palito de la violencia”

Los dirigentes sociales y sindicales que azuzan la denominada “tercera toma de Lima” se pusieron en contacto con la población del norte del país para que se sumen a estas protestas que tienen previstas iniciarse la primera semana de julio.

De hecho, el cuestionado alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, condenado por el delito de difamación, se mostró a favor de estas manifestaciones al considerar que el Gobierno no está haciendo lo necesario para el desarrollo del país.

“La presidenta es una señora que no se le puede pedir mucho, porque ya sabemos que política no es. Ha venido de una oficina de los burócratas, pero no hace nada y sobre todo cuando se alía con gente delincuencial”, sostuvo Fernández.

RESPUESTA DESDE EL CONGRESO

Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, espera que esta anunciada “tercera toma de Lima” sea un fracaso. En ese sentido, invocó a la ciudadanía que va a participar en estas protestas no generar violencia.