Congresista Jorge Flores Ancachi fue puesto en libertad

El congresista Jorge Flores Ancachi, de la bancada de Acción Popular, fue puesto en libertad luego de que se declarara el cese de su condición de reo contumaz tras asistir a la audiencia del inicio de juicio oral en su contra por el presunto delito de peculado.

“Ha sido un descuido de mi defensa técnica que no ha sabido comunicarnos en su oportunidad que ha salido este impedimento de salida. Hoy me he puesto a derecho y ya nos están dando audiencia. Esto va a ser de conocimiento público”, declaró el legislador.

Como se sabe, el parlamentario afronta un procesado legal por el presunto delito de peculado en agravio del Estado. El caso se remonta al año 2009, cuando Flores Ancachi se desempeñaba como supervisor de obras en la región Puno.

CASO SE REMONTA AL 2009

“Es parte de una investigación, así como a 12 colegas de trabajo de aquella oportunidad del año 2009, de los 12 han sido declarados reos contumaces, conjuntamente conmigo, y también ellos ya se apersonarán”, alegó el legislador en declaraciones a la prensa.