Gladys Echaíz sobre ataque a Edwin Martínez: “Es consecuencia de una campaña de desprestigio contra el Congreso”

La congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, rechazó el ataque a pedradas que sufrió su colega Edwin Martínez en su visita a Arequipa, y aseguró que este acto violento es consecuencia de una campaña de desprestigio contra el Congreso de la República.

“Es consecuencia de una campaña de desprestigio contra el Congreso, algunas con razones y otras un poco magnificando las cosas. A Martínez le ha ocurrido ahora, pero le puede ocurrir a otros en otro momento”, señaló la parlamentaria en diálogo con 24 Horas.

Por su parte, la vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, calificó como una práctica antidemocrática que algunas personas agredan a los legisladores en las calles. Asimismo, dijo que estos ataques se producen porque no comprenden el trabajo en el Parlamento.

POSTURA DE MARTHA MOYANO

“Es una pena que haya gente que no nos quiere en la calle, no pretendemos que todos nos quieran porque hay gente que no comprende la situación o el trabajo que uno realiza en el Congreso”, sostuvo la parlamentaria fujimorista ante los medios de prensa.