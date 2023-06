Congreso: reacciones tras pedido de Magaly Ruiz para fraccionar pago de multa por recorte de sueldos

Diversas reacciones en el Congreso ha generado que la parlamentaria Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso haya solicitado fraccionar en 12 cuotas la multa de 30 días de sueldo por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores en el Parlamento.

REACCIONES

La congresista Flor Pablo calificó este pedido como “una falta de respeto” y criticó que la Comisión de Ética decidiera por mayoría modificar la recomendación de sanción original (suspensión) que pesaba contra la parlamentaria por la de una amonestación pública y el pago de una multa.

“Es una falta de respeto, con toda la evidencia y sanción suave que le ha dado el Congreso, prestándose a generar una impunidad, porque quien le roba a su trabajador tiene que ser juzgado de la manera más dura, debe plantearse el desafuero de esos congresistas”, dijo Pablo.

Incluso desde su propia bancada, el congresista Eduardo Salhuana mencionó que el pedido de su colega no tenía sustento. “Todo tiene que hacerse de acuerdo al reglamento, no sé si el reglamento lo permita, pero en mi concepto eso no sería factible”, dijo.