Betssy Chávez: periodistas son atacados hasta con perro rottweiler durante su detención

Varios periodistas que llegaron a la vivienda de la expremier Betssy Chávez para cubrir sobre su detención fueron atacados por personas desconocidas que salieron de su inmueble. Incluso, un hombre sacó un perro rottweiler con la intensión de amedrentar a los reporteros que realizaban su trabajo.

Javier Rumiche, corresponsal de RPP en la ciudad de Tacna, fue golpeado con una soga por una de estas personas y luego fue perseguido hasta una avenida colindante, donde lo agredieron y le arrebataron el celular. El periodista anunció que iniciará acciones legales contra los agresores.

“Vamos a proceder con la denuncia porque hasta el momento no me han querido devolver el celular. Me están cogoteando y son dos personas que me atacan utilizando un perro. Una vez que logran agarrar el celular, se lo llevan. No podía defenderme porque tenían un perro”, dijo el reportero.

PERMANECE EN CARCELETA DEL PODER JUDICIAL

Tras ser detenida por el presunto delito de rebelión, Betssy Chávez Chino fue trasladada a la sede del Poder Judicial de Tacna para las primeras diligencias de ley y no se descarta que luego sea trasladada a Lima para que cumpla la orden de prisión preventiva por 18 meses en su contra.