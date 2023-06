Dina Boluarte sobre funcionario acusado de tentativa de feminicidio: “ya no trabaja más en el Gobierno”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió sobre la situación del funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Álvaro Melquiades García Ramírez, quien fue acusado de tentativa de feminicidio en el año 2019.

Boluarte Zegarra rechazó cualquier acto de violencia contra la mujer y además anunció que el acusado dejó de ocupar un cargo dentro del MTPE, luego de conocerse sobre la denuncia en su contra.

“La violencia, venga de donde venga, no es aceptable. No se debe permitir. Este señor ya no trabaja más en el Gobierno, ni ninguna persona que atente contra la vida de una mujer tiene espacio en este Gobierno”, afirmó la jefa de Estado.

SOBRE EL CASO

García Ramírez, fue detenido el 28 de diciembre del 2019 acusado de tentativa de feminicidio en agravio de Ninoska Rosario Chandia Roque, actual presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), así lo informó Canal N.