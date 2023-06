Transfuguismo en el Congreso: ¿Quiénes son los parlamentarios que más cambios de bancada han hecho?

A poco más de un mes de un nuevo proceso de elección para la Mesa Directiva del Congreso de la República, las bancadas parlamentarias van moviendo sus fichas para tener más votos. Una muestra de esto es la incorporación de la congresista Susel Paredes a la bancada de Cambio Democrático, que empezó con solo cinco integrantes y que hoy tiene diez miembros.

Paredes Piqué fue electa por el Partido Morado, organización política que solo alcanzó tres escaños, por lo que formó una alianza con Somos Perú, la cual duró solo algunos meses. Tras quedar como no agrupada por algunos meses, formó la bancada Integridad y Desarrollo, que albergó a otros congresistas renunciantes, aunque luego de un tiempo terminó desapareciendo debido a renuncias. Susel Paredes en menos de dos años ya integra su tercera bancada.

Otro congresista que compartirá bancada con Susel Paredes en Cambio Democrático es Guillermo Bermejo, quien también va por su tercer grupo parlamentario, pues primero integró Perú Libre y luego formó Perú Democrático que hoy ya no existe.

De igual manera, el congresista Esdras Medina acaba de renunciar a Somos Perú y ha quedado como no agrupado a la espera de la propuesta de alguna bancada, antes había integrado Renovación Popular, partido por el que fue electo.

RANKING DE CONGRESISTAS QUE CAMBIARON DE BANCADAS

Pero son tres los congresistas que han cambiado de bandera en más ocasiones y con total facilidad, encabeza el ranking Carlos Zeballos, el congresista de Puno fue electo por Acción Popular y luego renunció para permanecer como no agrupado, meses después se integró a Perú Democrático, pero no duró mucho tiempo y se sumó luego a Integridad y Desarrollo, bancada que ya no existe, ahora forma parte de Podemos Perú, es decir cuatro bancadas en menos de dos años.

Otro caso es el de Héctor Valer, que fue electo por Renovación Popular, pero antes de jurar como congresista ya había renunciado, luego pasó a Somos Perú, pero tiempo después renunciaría para ser parte de Perú Democrático, finalmente el indeciso congresista regresó una vez más a Somos Perú donde permanece.

Por su parte, Héctor Acuña pasó por tres bancadas en solo 15 días, Alianza para el Progreso, Cambio Democrático e Integridad y Desarrollo. Hoy permanece como no agrupado.