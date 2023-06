Aprueban predictamen que busca evitar el transfuguismo: ¿Cómo reaccionaron los congresistas?

La Comisión de Constitución aprobó un predictamen que busca acabar con el transfuguismo en el Congreso. Es decir, la iniciativa busca evitar que los parlamentarios se cambien de bancada al señalar que la distribución proporcional de las comisiones se establece al inicio de cada periodo.

“Hay colegas que han estado hasta en cuatro bancadas y hay colegas que ni siquiera tienen bancada. Hay principios básicos democráticos de respeto a las organizaciones políticas que se pretende aplicar con esta norma”, dijo el congresista Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso.

El predictamente también establece que los congresistas no agrupados no podrán presentar proyectos de ley sin el respaldo mínimo de otros dos parlamentarios. Una propuesta que no fue compartida por todos los legisladores, pues hay quienes defienden el transfuguismo como Guillermo Bermejo.

POSTURAS EN CONTRA

“Yo creo que el transfuguismo tiene que ver con los principios. Si tú llegas al Parlamento con unos principios sólidos y luego los cambias por más que hayas llegado por un partido, pienso que tienes todo el derecho de renunciar, fue mi caso”, sostuvo Bermejo en diálogo con 24 Horas.