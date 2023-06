Jaime Delgado propone eliminar pago de membresías de tarjetas de crédito

Luego de que la Comisión de Defensa del Consumidor aprobara el proyecto de ley que propone la eliminación del cobro de comisión por pagar con tarjetas de crédito y realizar transferencias interbancarias, el excongresista Jaime Delgado planteó la eliminación del pago de membresías.

“Eso de la membresía no tiene nada que ver con el servicio mismo, tan es así que hay bancos que no cobran membresía, no es inherente. Entonces el cobro de una membresía como una forma impositiva obligatoria para mí es ilegal y no tiene ninguna justificación”, explicó Delgado Zegarra.

En esa misma línea, el expresidente de ASPEC aseguró que la eliminación del cobro de comisiones al pagar con tarjetas y realizar transferencias entre distintos bancos beneficiará a los ciudadanos, quienes están buscando otras formas de pago que no sea en efectivo, sino con tarjetas bancarias.

CIUDADANOS SALUDAN DECISIÓN

En tanto, los ciudadanos en las calles saludaron la eliminación de estos cobros al considerar que se trataba de algo arbitrario. El proyecto ahora pasará a manos del Pleno del Congreso que debatirá y definirá si aprueba o desaprueba esta iniciativa legislativa.