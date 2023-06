Rosa Gutiérrez: recolectan firmas para interpelar a ministra de Salud

El futuro de la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, es incierto. La crisis sanitaria que atraviesa el país a raíz de los masivos contagios de dengue ha provocado que el congresista Edward Málaga envíe un oficio pidiendo la renuncia de Gutiérrez.

En esa línea, la congresista Sigrid Bazán, de Cambio Democrático, está impulsando una moción de interpelación para que la titular del sector Salud responda ante el Parlamento.

"Yo he redactado y he hecho pública una moción de interpelación, tengo hasta la fecha 20 firmas, necesito 21 firmas y no saben lo duro que es conseguir firmas de otros congresistas para interpelar a la ministra, ni siquiera para pedir una censura", dijo.

En la bancada de Fuerza Popular no adelantaron una posición respecto a la moción de interpelación, pero Patricia Juárez mencionó que la ministra Gutiérrez debe dar explicaciones.

CIFRAS DE DENGUE ESTÁN EN AUMENTO

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, indicó el 21 de mayo que en dos semanas los contagios de dengue iban a disminuir; sin embargo, hasta el momento las cifras están en aumento de forma considerable.