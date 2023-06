José Williams sobre declaraciones de Mirtha Vásquez por caso 'Niños': “Debió hacerlo en su oportunidad”

La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, brindó su declaración a la Fiscalía y señaló que los congresistas denominado los ‘Niños’ de Acción Popular ejercieron presión para retirar al ministro de la Producción, Roger Incio, militante del partido de la lampa, pero de otra facción.

“Se me acercaron congresistas de Acción Popular y me dijeron que ellos no estaban de acuerdo con la designación del ministro Rogger Incio porque no representaba a su partido, no eran de su facción; sin embargo, este reclamo no me pareció de importancia”, dijo Vásquez.

Esta conversación entre Mirtha Vásquez y los congresistas de Acción Popular ocurrió minutos antes de que la exprimera ministra solicite el voto de confianza para su gabinete. Según su declaración, Vásquez recordó que entre esos congresistas estaban Darwin Espinoza y Elvis Vergara.

Finalmente los denominados "Niños" lograron su objetivo y Roger Incio renunció al cargo por las presiones que existían y fue reemplazado por Jorge Prado Palomino investigado en la actualidad por negociación incompatible debido a que habría intercedido para que su sobrino sea contratado en el Ministerio de la Producción.

REACCIONES EN EL CONGRESO

El presidente del Congreso, José Williams, se pronunció al respecto y señaló que la expremier debió denunciar el hecho en su debida oportunidad y que de ser cierto se debería de iniciar una investigación contra los involucrados.