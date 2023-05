Congreso: reacciones por reveladoras declaraciones de ‘ahijados’ de ‘Los Niños’

En exclusiva, Panorama reveló el testimonio de Javier Pérez Reyes, uno de los denominados ahijados del congresista Darwin Espinoza, quien aceptó ante la Fiscalía que el legislador de Acción Popular fue el encargado de gestionar su llegada a la administración pública.

Pero no fue el único, Elder Agüero también señaló ante la Fiscalía que el congresista Raúl Doroteo le ofreció un puesto en el Estado. Otro ahijado de ‘Los niños’ es Jorge Palomino Cordero quien también señaló a la Fiscalía que el congresista Jorge Flores Ancachi gestionó un trabajo para él en el sector público.

REACCIONES

Para el congresista no agrupado, Edward Málaga indicó que no se puede avalar más blindajes y aseguró que si bien al Congreso no le compete decir sobre la “culpabilidad” si le corresponde decidir si hay suficientes indicios.

Por su parte, la parlamentaria Milagros Jaúregi, señaló que se debería de sacar de los puestos de los implicados por considerar de “incorrecto”.

Si bien los denominados ‘Niños’ se salvaron de la acusación constitucional, la Fiscalía de la Nación ha presentado una segunda denuncia constitucional con nuevos elementos que será analizada en las próximas semanas.