Tras ser declarado persona non grata: AMLO anuncia el fin de las relaciones comerciales con Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció luego que el Congreso peruano lo declaró persona non grata, debido a sus expresiones injerencistas en asuntos internos del Perú y su negativa a entregar la Presidencia de la Alianza del Pacífico.

Durante su habitual conferencia mañanera, el jefe de Estado mexicano agradeció a los legisladores que votaron en contra de esta medida aprobada por el Pleno y volvió a calificar a la presidenta Dina Boluarte como "usurpadora".

"Agradecerle a los legisladores que no votaron para que me desaforaran o que me consideraran non grato, hubieron quienes votaron en contra de esa propuesta [...] el pueblo de Perú es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano [...] lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu", dijo.

Fin de relaciones comerciales

Asimismo, López Obrador reafirmó su negativa a entregar la Presidencia Pro Témpore a la mandataria Dina Boluarte y anunció el fin de las relaciones comerciales con nuestro país.

"No se la voy a entregar a la señora (la Presidencia Pro Témpore), que está usurpando la Presidencia [...] mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales", sostuvo.