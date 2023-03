El testimonio de Carlos Barda Daza: Así fue su reunión con Pedro Castillo

Actuó de espía para el equipo especial del coronel Harvey Colchado y logró infiltrarse hasta reunirse con Pedro Castillo cuando aún era presidente.

Hoy cuenta su testimonio, sorprendido por la facilidad con la que logró vulnerar los controles de seguridad del mandatario. Este es el relato del oficial de Inteligencia Naval en retiro, Carlos Barda Daza.

“Pedro Castillo en ese momento experimentaba una situación de desesperación, yo no veo un presidente de la república, yo vi un hombre desesperado que buscaba ayuda de cualquiera”, inició.

Fue el martes 13 de septiembre de 2022 que se concretó el encuentro secreto entre Barda Daza y Castillo Terrones en el interior de un vehículo oficial.

“Cuando entre el presidente al carro lo saludé e inmediatamente le digo ‘Señor, usted está muerto’. Le expliqué que le dije eso porque me llamó la atención la poca seguridad que tenía, a mí nadie me revisó, es más, ‘El Español’ quien fue el que armó la reunión, yo no lo conocía en persona sino por chat de WhatsApp. nadie me revisó si yo tenía pistola o tenía grabadora”, declaró.

“Empezamos a conversar de sus malas decisiones; por ejemplo, la mala elección de sus ministros, el presidente agachaba la cabeza ‘Sí, sí, yo tengo la culpa’, me respondía. Entonces le dije ‘Bueno, presidente, en qué lo puedo ayudar’ y ahí es donde me dice que lo ayude como jefe de la DINI a interceptar las comunicaciones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, del Coronel pnp Harvey Colchado Huamán, y de todos aquellos que están en contra del gobierno”, agregó.