Congresistas de Fuerza Popular estarían implicados en presunta red criminal liderada por Castillo, según alias “El español”

La caída de Jorge Hernández Fernández, también conocido por su alias de “El español” quien es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios, habría revelado que al menos cinco parlamentarios de Fuerza Popular estarían implicados en una presunta red criminal que habría liderado Pedro Castillo.

Se trata de los congresistas Luis Cordero, Raúl Huamán Coronado, Yenni López Morales, María Cordero y Cruz María Zeta Chunga, quienes serían los nombres implicados, que de acuerdo a las revelaciones de “El español” serian parte de circulo del expresidente en una presunta organización criminal y corrupción de funcionarios.

Por su parte la congresista Marta Moyano fue contundente al declara sobre el tema, pues señaló que “en la banca de Fuerza Popular no aceptan traidores”. Por su parte el parlamentario Alejandro Soto deslizó que no solo serían legisladores de Fuerza Popular si no también de otras bancadas.

SEPARACIÓN DE CONGRESISTA

En torno a esta situación, la bancada de Fuerza Popular decidió separar de sus filas al congresista Luis Cordero, luego de conocerse sus presuntos vínculos con Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias “El español”. En tanto los demás parlamentarios implicados aún no se han pronunciado.