Comandante general de la Policía niega tener vínculos con "El Español"

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Alfaro Álvarez, negó ser parte de la una presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo y que era coordinada por Jorge Ernesto Fernández Hernández, alias “El Español”, quien fue detenido en un operativo el último martes.

“No yo no soy parte de ninguna organización criminal yo no nunca o sea nunca no sé por qué esa esa pregunta. Siempre del lado de la justicia, nunca la policía y nunca nosotros vamos a estar en favor de algo que sea injusto de algo que sea ilegal (¿Están dispuestos a declarar si lo citan?) Siempre estamos llanos va a aclarar cualquier tipo de situación que sea que esté en tela de juicio”, señaló el comandante de la PNP.

Estas afirmaciones se realizan luego de que se hiciera pública una fotografía donde aparece Alfaro Álvarez junto a integrantes del equipo de contrainteligencia del golpista Pedro Castillo, mafia que tuvo como objetivo asesinar al coronel Harvey Colchado y atentar contra contra la fiscal Marita Barreto, en la fotografía también aparecen otros miembros de la mafia, “El Español”, Sergio Castellanos Martínez y el coronel Jorge Fernando Cassanova Cubas.

CORONEL CASSANOVA HABRÍA COORDINADO EVENTO

Según Alfaro Álvarez, fue Cassanova Cubas quien coordinó, realizó las invitaciones a los coroneles y apadrinó la instalación de una gruta en la oficina de disciplina del Callao entre los invitados figuraba “El Español”.