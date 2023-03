Congresistas critican a Lilia Paredes por asegurar que Pedro Castillo no intentó fugar a México

La esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, reapareció y desde México difundió un video con el objetivo de dar a conocer que el exjefe de Estado no quiso fugar del país tras el fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del año pasado.

“Bueno yo quiero contarle al Perú y a todo el mundo entero lo último que pude hablar con mi esposo y el me dijo que me calumniarán, me difamaran pero nunca traicionaré a mi pueblo. Él me dijo vamos les dejo a ustedes en la embajada de México y yo me regreso y voy a luchar juntos con todo mi pueblo peruano”, narró Paredes.

Sin embargo, fue el presidente de México, Manuel López Obrador, quien confirmó en esos días Pedro Castillo le había solicitado asilo político para viajar a su país.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

En el Congreso de la República aseguran que Paredes tiene un claro objetivo al difundir este video el de victimizar al expresidente Castillo.

“Bueno forma parte de este discurso, de esta narrativa para victimizarse, nada de lo que a ella dice es correcto, el país ha presenciado un golpe de Estado que dio su esposo, el congreso lo ha vacado legalmente y ha sumido la presidenta que estaba en su plancha presidencial, lo demás es simplemente victimizarse para el escenario internacional”, señaló el congresista Eduardo Salhuana.