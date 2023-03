¿Quién Luis Cordero, el congresista involucrado en plan de espionaje contra opositores de Castillo?

No es la primera vez que Luis Gustavo Cordero Jon Yay, es noticia en el Congreso de la República. A inicios de la nueva gestión parlamentaria 2021, Panorama reveló que el congresista de Fuerza Popular fue denunciado por haber agredido físicamente a su expareja en el 2014.

“Es ahí donde me agarra y me tira al suelo y me empieza patear en el suelo yo para eso había llamado su mamá porque yo le tenía miedo”, fue el testimonio de la expareja de Luis Cordero en ese entonces.

Luego de hacer pública esta denuncia, la Comisión de Ética aperturo una investigación al legislador pero no por la agresión a su expareja, sino por el intento de amedrentar a la víctima.

A casi un año de que los congresistas de la Comisión de Ética aprobaran la suspensión de Luis Cordero, hasta la fecha no es debatida en el pleno.

HERMANA DE CONGRESISTA VISITÓ A PEDRO CASTILLO

Luis Cordero Jon Tay tendría un perfil calculador y misterioso. Cabe recordar que la hermana del parlamentario es la congresista María Cordero, una de las más asiduas visitantes del expresidentre Alberto Fujimori.