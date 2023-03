Ministro de Educación se disculpa por expresiones hacia mujeres aimaras

El ministro de Educación, Óscar Becerra, se disculpó hoy ante la prensa por sus “desafortunadas” expresiones hacia las mujeres aimaras, que protestaron hace unos días atrás en el Centro de Lima en contra el Gobierno de la presidente Dina Boluarte.

“Lamento que unas desafortunadas expresiones mías hayan sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños que son mi principal mi preocupación. Ofrezco disculpas, pero no me he referido en ningún momento a las mujeres aimaras”, expresó Becerra a su salida de la sede de la Cancillería.

“Me ha sido atribuido por las personas que han tratado de interpretar mis declaraciones para separar a los peruanos que es lo que pienso que está mal”, agregó el titular de Educación, además de resaltar que “no le llama la atención” que varias bancadas del Congreso hayan pedido su renuncia.

DENUNCIA EN SU CONTRA

Cabe precisar que por las declaraciones vertidas por parte del ministro Óscar Becerra hacia las mujeres aimaras, la congresista Ruth Luque de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, presentó una denuncia penal en su contra, ante la fiscal de la nación, Patricia Benavides, por el presunto delito de discriminación.