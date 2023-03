Castillo niega ser parte de organización criminal y vuelve a atacar a la prensa

El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, reapareció este martes 07 de marzo en la audiencia de 36 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

Durante su intervención, el exmandatario golpista rechazó categóricamente ser el líder de una presunta organización criminal, además, volvió a atacar a los medios de comunicación, asegurando que la prensa en el Perú "no le sirve al país".

"Niego categóricamente ser autor y formar parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República, y no solamente he tenido 2 ministros, he tenido muchos ministros que, para ejercer su función, han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza de este Congreso que hoy no le sirve al país igual que esta prensa", dijo.

Descarta fugarse

"¿Me van a pedir36 meses de prisión preventiva cuando ya tengo una?, voy a llegar a 100 días estando secuestrado injustamente, no he cometido ningún delito, señor juez. Acá no hay peligro de fuga", sostuvo.